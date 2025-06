Wo Clair Obscur herkommt, gibt's noch viel mehr tolle Spiele! - Rückkehr der Double-A-Games

Clair Obscur: Expedition 33, Kingdom Come: Deliverance 2 - die Zeiten für große Spiele mit einem kleinen Budget könnten aktuell nicht besser sein. Solche Titel gelten als AA, also irgendwas zwischen den gigantischen AAA-Produktionen und den eher innovativen und kleinen Indie-Abenteuern.

AA-Spiele sind aktuell wieder auf dem Vormarsch, weil sie den Look und Bombast von AAA-, mit einer kreativeren Vision von Indie-Titeln kombinieren. Grund genug für uns, dass wir euch neben den offensichtlichen Namen noch 15 weitere, großartige AA-Spiele präsentieren!

Timecodes:

00:00 - Start mit Sifu

03:17 - Robocop: Rogue City

04:18 - Aliens: Dark Descent

05:37 - Prince of Persia: The Lost Crown

06:18 - Everspace 2

07:24 - Terminator: Resistance

08:36 - The Forgotten City

09:26 - Metal: Hellsinger

10:36 - Kena: Bridge of Spirits

11:40 - Remnant 2

12:47 - Rollerdrome

13:23 - MechWarrior 5: Clans

15:24 - Tempest Rising

16:17 - South of Midnight

17:15 - Split Fiction