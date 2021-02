Sifu - Das Kung Fu-Spiel der Absolver-Macher ist ein Kampf gegen die Zeit

26.02.2021 10:53 Uhr

Die Indie-Entwickler von Sloclap arbeiten mit Sifu an einem neuen Kampfspiel. Im Ankündigungstrailer ist ein Kung Fu-Schüler zu sehen, der sich zahlreichen Feinden im Nahkampf stellt, um seine Familie zu rächen. Stirbt er, wird er dank eines magischen Anhängers wieder zum Leben erweckt, altert aber auch. In Sifu müssen wir also unsere Fähigkeiten gekonnt einsetzen, um nicht zu häufig zu sterben, bevor wir unsere Mission erfüllt haben.

Sifu erscheint 2021 für PS4, PS5 und PC und wird, ähnlich wie Absolver von 2017, besonderen Wert auf die intensiven Nahkämpfe legen.