Silent Hill: Ascension - Die neue interaktive Horror-Serie startet pünktlich zu Halloween

Silent Hill: Ascension ist eine interaktive Serie, die durch Entscheidungen der Zuschauenden geschrieben wird. Die erste Episode startet an Halloween. Zumindest in den USA, wo es um 21 Uhr nach örtlicher Zeit losgeht. In Deutschland ist es dann 3 Uhr morgens am 1. November. Ihr könnt die Szenen aber auch hinterher noch ansehen.

Bisher war nicht ganz klar, wie das neue Projekt funktionieren würde, aber auch dazu gibt es jetzt frische Informationen. Ihr könnt die Serie entweder online unter Ascension.com oder über eine Mobile App verfolgen. Jeden Tag wird eine neue Szene hochgeladen und die Zuschauenden müssen über eine Entscheidung abstimmen.

Am Ende jeder Woche werden die Szenen dann zu einer Folge zusammengesetzt. Die Serie soll insgesamt 6 Monate lang laufen. Dementsprechend kann vieles passieren und verschiedene Enden sind möglich. Die fertige Geschichte soll dann in den Silent Hill-Kanon aufgenommen werden.