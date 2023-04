Skautfold: Shrouded in Sanity - Neuer Trailer zeigt Mischung aus Dark Souls und Castlevania

Skautfold: Shrouded in Sanity ist eine Mischung aus Survival-Horror und Actionspiel, das schon 2016 für den PC erschienen ist. Mit einem neuen Trailer wurde jetzt auch der PS5-Release angekündigt. Im Februar 2022 war der Titel für PS4 und die Xbox-Konsolen erschienen.

Im Spiel übernehmt müsst ihr in der Rolle eines Untoten ein altes Schloss erkunden. Die Einwohner*innen sind dabei feindlich und greifen euch bei Sichtkontakt an. Die Kämpfe sollen an die Souls-Spiele angelehnt sein. Neben Castlevania soll außerdem auch Resident Evil 1 als Inspiration gedient haben.