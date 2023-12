Skull and Bones angespielt: Ubisofts Open World ist noch nicht verloren!

Ubisofts umstrittenes Piratenspiel Skull and Bones wurde mittlerweile sieben Mal verschoben, verbrachte Jahre in der Entwicklungshölle und bei jedem Wiederauftauchen reagiert die Presse aufs Neue ernüchtert, wie lahm das alles noch immer wirkt. Jetzt soll das Ding im Februar 2024 endlich erscheinen und wir alle stellen uns natürlich die gleiche Frage: Kann das noch was werden?