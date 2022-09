Skull and Bones - Neuer Trailer zeigt Anpassung der Piratenschiffe

Skull and Bones soll nach jahrelanger Irrfahrt im November endlich für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Das Piraten-MMO ist aus den See-Schlachten von Assassin's Creed Black Flag entstanden und sollte eigentlich schon vor Jahren veröffentlicht werden.

Ubisoft war allerdings nie ganz zufrieden mit der Qualität des Spiels und zwischenzeitlich sah es so aus, als würde es seinen Platz auf dem Meeresgrund finden. Jetzt ist es aber tatsächlich so gut wie fertig und möchte Spieler*innen mit packenden Kämpfen auf hoher See und vielen Anpassungsmöglichkeiten locken.