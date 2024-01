Skull + Bones erscheint nicht nur, jetzt ist sogar die Roadmap bekannt

Kaum ein Spiel kann eine so chaotische und von Rückschlägen geprägte Entstehungsgeschichte vorweisen wie Ubisofts Piraten-Abenteuer Skull & Bones.

Etliche Verschiebungen und Konzeptänderungen sorgten dafür, dass kaum noch jemand ernsthaft an einen Release glaubte. Genau der steht jetzt aber kurz bevor. Skull & Bones erscheint nämlich am 16. Februar 2024 für PS5, Xbox Series X/S und den PC. In einem neuen Video stellen die Entwickler*innen jetzt die Endgame-Inhalte und die Roadmap für das erste Jahr nach dem Launch vor.