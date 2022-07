Skull & Bones feiert sein Comeback mit einem Releasetermin

07.07.2022 20:30 Uhr

Lange hat es gedauert, aber jetzt hat Ubisoft Singapur endlich das überarbeitete Skull & Bones gezeigt. In einem Ubisoft Forward Spotlight zum Piratenspiel gab es einen Cinematic Trailer zu sehen, der an das neu ausgerichtet Skull & Bones angepasst ist.

Zu sehen ist ein Mann, der nach einem Schiffbruch auf einer Insel strandet und sich dazu entschließte, einen neuen Kurs einzuschlagen: Er wird Captain seines eigenen Schiffes samt Crew. Fortan bestimmt er seine eigenen Regeln und Werte.

Der Trailer zeigt zwar keine hitzigen Seeschlachten, aber er deutet die Motivation und den Start in Skull & Bones an. Zudem verrät er den Releasetermin. Am 8. November können wir auf PS5, Xbox Series X/S, PC und Google Stadia in See stechen.