Slay the Spire 2 wurde mit Release-Zeitfenster angekündigt

Der legendäre Roguelike Deckbuilder Slay the Spire bekommt einen zweiten Teil. Das Sequel bringt jede Menge neue Karten und neue Mechaniken mit und wurde zudem in einer neuen Engine entwickelt. Der Titel geht 2025 erst mal in den Early Access. Angekündigt wurde er während des Triple-i-Showcases, das heute erstmals stattfand.