So will Spider-Man 2 sogar noch den grandiosen Vorgänger toppen

Spider-Man 2 erscheint am 20. Oktober 2023 erst einmal exklusiv für die Playstation 5 und will alles besser und größer machen als die beiden Vorgänger. Wir steuern erstmals beide Spideys in einem Spiel, treffen auf den Jäger Kraven und dann ist da ja noch ein gruseliger, schwarzer Anzug...

Gleichzeitig hören die privaten Probleme von Peter Parker und Miles Morales nicht auf. Beide haben mit schweren Schicksalen zu kämpfen: Peter will seinem kranken Freund Harry helfen, Miles muss damit klarkommen, dass der Mörder seines Vaters frei herumläuft.

Wir konnten das Open-World-Abenteuer auf Einladung von Sony bereits 90 Minuten ausprobieren und die durchdachten Neuerungen selbst ausprobieren. Dabei fiel vor allem auf, dass trotz des aufgeblähten Inhalts nichts davon überflüssig wirkte - im Gegenteil. Durch die frischen Ideen könnte Spider-Man 2 sogar noch eine ganze Spur besser als seine Vorgänger werden.