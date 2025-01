Sony zeigt außergewöhnliche Technik, die euch The Last of Us und Horizon in echt erleben lässt

Aktuell läuft die Consumer Electronics Show in Las Vegas, auf der neue Technikprodukte vorgestellt werden. Sony hat unter anderem einen Konzept-Trailer in petto, der eine interaktive Kino-Erfahrung zeigt: Ihr betretet einen riesigen Würfel, der von innen mit zahlreichen LED-Bildschirmen ausgestattet ist, nur der Boden und die Decke verzichten auf entsprechende Displays. Auf den Panels wird dann eine virtuelle Welt projiziert, beispielsweise die von The Last of Us, Horizon oder Ghostbusters.

Als Test wurde The Last of Us gewählt, dort konnten erste Probanden mit Taschenlampen die unheimliche U-Bahn-Szenerie aus Part 1 ausleuchten und auf Infizierte ballern. Dabei werden Gerüchte im Raum verteilt, außerdem soll über die Taschenlampen und wahrscheinlich auch die zentrale Plattform ein haptisches Gefühl erzeugt werden, etwa wenn die U-Bahn in den Schacht mit den Spieler*innen crasht. Eine ziemlich spannende Idee, die in Kinos oder speziellen Ausstellungsräumen realisiert werden könnte. Für Privathaushalte dürfte der Aufbau aber ein wenig zu groß sein.