Soulslike im Italien-Urlaub: Enotria bietet ein im Genre ungewöhnliches Setting

Enotria: The Last Song ist ein Action-RPG im Soulslike-Stil, das im eher finster und ernst geprägten Genre mit einem eher ungewöhnlichen Setting auffällt.

Die Welt ist nämlich von italienischer Folklore geprägt und versprüht folgerichtig einen sonnigen Mittelmeer-Charme. Beim Gameplay spielen Masken eine zentrale Rolle. Diese sammeln wir von besiegten Feinden und können sie dann selbst nutzen. Jede Maske hat eigene Vor- und Nachteile und lässt sich verbessern.

Enotria: The Last Song erscheint am 21. August für die PS5 und den PC.