Soulstice - Rockiger Trailer zum Soulslike macht Bock auf den Release

14.06.2022 16:41 Uhr

Souls-Fans bekommen schon bald wieder neues Futter. Aber nicht aus der Feder von From Software sondern von dem kleinen Studio Game Reply Studios und Modus Games.

In Soulstice erkundet ihr eine düstere Fantasy-Welt und kämpft euch durch fiese Monster mit einem schnellen Kampfsystem, das an die Souls-Reihe erinnert. Interessant scheint auch der Konflikt der Geschichte zu sein, denn ihr spielt eine von zwei Schwestern, die in dieser Welt aufwachsen und ihr düsteres Geheimnis entdecken.

Soulstice erscheint am 20. September für PS5, Xbox Series X/S und PC.