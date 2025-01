Spektakulärer neuer LoL-Trailer ist in Wahrheit ein Teaser für's Arcane-Sequel fernab von Piltover

Im neuen Trailer zu League of Legends verbirgt sich weit mehr, als nur ein Ausblick auf die neue Season des Spiels, die am 9. Januar 2025 beginnt! Denn das Cinematic stammt nicht nur von den Arcane-Macher*innen von Fortiche, sondern setzt auch direkt am Story-Ende der Netflix-Serie an und schlägt zugleich die Brücke zu LoL.

Dreh- und Angelpunkt des Videos ist Noxus, ein mächtiges und militaristisch geprägtes Reich, das im krassen Kontrast zu Piltover steht. Noxus ist nicht nur Thema von Season 1 2025, sondern steht längst als der nächste Schauplatz für ein Sequel von Arcane fest.

Im Video sind bekannte LoL-Held*innen zu sehen, die mit Noxus in Zusammenhang stehen: Die Attentäterin Katarina, der brutale General Darius und auch Mel, die bisher (noch) kein spielbarer Champion ist, plant offenbar die Rückkehr in ihre Heimat.

Auch die Schattenorganisation Black Rose, die Arcane-Fans aus Staffel 2 kennen, wird offenbar in Zukunft eine Rolle spielen: Vladimir and LeBlanc – beides bekannte Champions aus LoL – planen als Mitglieder des Geheimbunds offenbar Intrigen.