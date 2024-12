Statt Arcane Staffel 3: Alle League of Legends-Serien und -Filme, die uns in Zukunft noch erwarten

Auch ohne Arcane wird es noch weitere League of Legends-Serien und Geschichten zu beliebten Charakteren geben.

Die Netflix-Serie Arcane hat mit der zweiten Staffel ihr Ende gefunden. Das heißt aber nicht, dass League of Legends-Fans in Zukunft auf neue Serien und Filme verzichten müssen, es sind nämlich bereits mehrere neue Projekte in Planung. Und auch einige bekannte Gesichter aus Arcane könnten wir dort wiedersehen. Welche League of Legends-Serien und -Filme noch kommen könnten, fassen wir hier zusammen.

Animierte Serie(n)

Release: unbekannt

Arcane-Showrunner Christian Linke hat bereits bestätigt, dass eine neue Serie zum League of Legends-Universum kommt und seit rund einem Jahr [Stand: November 2024] in Arbeit ist. Im Interview mit Streamer Necrit94 hat er außerdem verraten, dass das Team dabei drei neue Regionen von Runeterra erkunden will: nämlich Noxus, Ionia und Demacia.

Besonders Noxus ist ein naheliegender Kandidat, die letzte Folge von Arcane könnte nämlich mit Swain bereits den Bösewicht der nächsten Serie angeteast haben:

Mehr zum Thema Arcane Staffel 2-Finale hat vermutlich den großen Bösewicht der nächsten Serie gezeigt - das steckt hinter dem Raben mit den vielen Augen von Cassie Mammone

Es ist nicht ganz klar, ob uns hier eine oder mehrere Serien erwarten. Riot Games-Co-Creator Marc Merrill hatte später noch einmal klargestellt, dass Linkes Aussage nicht zwingend bedeutet, dass jede Region eine eigene Show bekommt. Möglicherweise könnten wir in der nächsten Serie also mehrere Regionen zu sehen bekommen.

Hier sind die Champions der jeweiligen Regionen:

Noxus: Ambessa, Briar, Cassiopeia, Darius, Draven, Katarina, Kled, Leblanc, Mordekaiser, Rell, Riven, Samira, Sion, Swain, Talon, Vladimir

Ambessa, Briar, Cassiopeia, Darius, Draven, Katarina, Kled, Leblanc, Mordekaiser, Rell, Riven, Samira, Sion, Swain, Talon, Vladimir Ionia: Ahri, Akali, Irelia, Ivern, Jhin, Karma, Kayn, Kennen, Lee Sin, Lillia, Master Yi, Wukong, Rakan, Sett, Shen, Syndra, Varus, Xayah, Yasuo, Yone, Zed

Ahri, Akali, Irelia, Ivern, Jhin, Karma, Kayn, Kennen, Lee Sin, Lillia, Master Yi, Wukong, Rakan, Sett, Shen, Syndra, Varus, Xayah, Yasuo, Yone, Zed Demacia: Fiora, Galio, Garen, Jarvan IV., Kayle, Lucian, Lux, Morgana, Poppy, Quinn, Shyvana, Sona, Sylas, Vayne, Xin Zhao

1:52 Arcane: Staffel 2-Trailer teast das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Serie an

Autoplay

Möglicher Animationsfilm

Release: unbekannt

Obwohl das Team gerade an mindestens einer neuen animierten Serie arbeitet, hat Christian Linke auch einen Film als mögliches Projekt für die Zukunft in Aussicht gestellt. Im Interview mit GamesRadar spricht er davon, dass man die Idee zumindest auslote:

"Wenn wir über die Geschichten nachdenken, die wir ergründen wollen, geht es immer um einen spezifischen Champion oder Charakter – den ich gerade noch nicht benennen kann, denn es gibt mehrere. Aber ja, es braucht Zeit – abhängig davon, ob es eine Serie oder ein Film wird. Wir loten beides in viele, viele Richtungen aus."

Hierbei handelt es sich aber offensichtlich noch um keinen spruchreifen Plan. Ob ein animierter Arcane-Film also tatsächlich kommen wird, ist noch unklar. Linke hatte allerdings in der Vergangenheit bereits bestätigt, dass einige Arcane-Charaktere in zukünftigen LoL-Projekten zurückkehren sollen.

Während Charaktere wie Mel oder Viktor auch gut in eine neue Serie passen würden, könnte ein Film einige der Geschichten weitererzählen, die in Arcane nicht beendet wurden – besonders wenn man bedenkt, dass manch totgeglaubter Charakter vielleicht noch lebt.

Mehr zum Thema Beliebter Arcane-Charakter könnte das Season 2-Finale doch überlebt haben und das ist der Beweis von Annika Bavendiek

Live-Action-Serie

Release: unbekannt

Zuletzt gibt ein Bericht von Variety auch einen Ausblick darauf, dass uns noch eine neue Serie mit realen Schauspieler*innen zu League of Legends erwarten könnte.

Laut Marc Merrill hat Riot Games nämlich die Drehbücher für eine komplette Live-Action-Serie eingekauft. Die Skripte stammen von Justin Piasecki. Auch hier gibt es aber noch keine Bestätigung, ob das Projekt tatsächlich auch in die Produktion gehen wird.

Welches League of Legends-Projekt würdet ihr am liebsten in Zukunft sehen wollen?