von Ann-Kathrin Kuhls, Linda Sprenger,

02.03.2020 17:30 Uhr

Die Assassin's Creed-Reihe zählt aktuell zu den beliebsten Viedeospielserien überhaupt. Nicht nur das historische Setting, auch das Gameplay hält die Fansseit Jahren bei der Stange. Aber was, wenn alle AC-Titel weggespielt sind und der Release des Nachfolgers noch viel zu weit entfernt ist? Dann wird es Zeit für Alternativen zu Ubisofts Meuchelsimulator.

Wir haben für euch direkt einen ganzen Haufen Spiele für PS4, Xbox One, die Switch und den PC zusammengestellt, die zwar nicht ganz genau so wie Assassin's Creed sind, aber genug Ähnlichkeiten aufweisen, um euch ebenso in ihren Bann zu ziehen. Seht dieses Video also eher als eine Möglichkeit, euren Horizont zu erweitern.

Und natürlich wollen wir auch wissen, was ihr spielt, wenn ihr die Meuchelmörderei vermisst. Was sind eure besten Assassin's Creed-Alternativen? Schreibt uns die Antworten in die Kommentare.