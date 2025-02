Split Fiction: Das erwartet euch in der Story des neuen Spiels der It Takes Two-Macher

Split Fiction wird das neue Spiel von It Takes Two-Studio Hazelight. Darin schlüpfen wir in die Rollen der Autorinnen Zoe und Mio, die eigentlich nur ihre Storys als virtuelle Erlebnisse an eine Firma verkaufen wollen – stattdessen werden die beiden in einer VR-Darstellung ihrer Geschichten gefangen und müssen jetzt ihre eigenen Fantasy- und Science Fiction-Welten überleben.

Split Fiction ist direkt als Koop-Erlebnis konzipiert, wir müssen also zwingend zu zweit spielen. Das Adventure erscheint am 6. März 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC.