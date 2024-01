Stalker 2: Das grafisch beeindruckende Xbox-Exclusive hat endlich einen Release-Termin

Dass Stalker 2 in diesem Jahr erscheinen würde, war bereits bekannt. Doch jetzt gibt es endlich einen konreten Release-Termin. In knapp 8 Monaten ist es soweit.

Denn wie nun zusammen mit einem neuen Trailer bekannt gegeben wurde, erscheint Stalker 2 am 5. September 2024 für Xbox Series X/S und PC.

Zuvor war der Titel, der in den ersten Trailern vor allem mit seiner opulenten Grafik bestach, mehrfach verschoeben worden. In Stalker 2 geht es als Kopfgeldjäger erneut in die radioaktiv verseuchte Zone rund um die Überreste des Kernkraftwerks Tschernobyl. Dort machen euch Monster, Anomalien und menschliche Gegner das Leben schwer.