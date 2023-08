27 neue Shooter, die ihr noch 2023 zocken könnt

Egal ob Ego-Perspektive, Third-Person, alleine oder im Team - dieses Jahr gibt's noch jede Menge-Shooter-Nachschub. Im Video zeigt euch Michi 27 neue Releases von VR-Taktik-Shooter über Retro-Boomer-Ballerei bis hin zum Third-Person-Loot-Geschieße.

00:00 - Intro

00:59 - Rise of the Triad: Ludicrous Edition

01:40 - Immortals of Aveum

02:29 - Turbo Overkill

03:13 - Firewall Ultra

03:39 - SPRAWL

04:10 - Counter-Strike 2

04:57 - Synced

05:39 - Fortune's Run

06:20 - Witchfire

07:19 - Payday 3

08:07 - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

08:50 - RoboCop: Rogue City

09:29 - Call of Duty: Modern Warfare 3

10:10 - High on Life: High on Knife

10:52 - Avatar: Frontiers of Pandora

11:34 - Stalker 2: Heart of Chornobyl

12:22 - Blood West

13:01 - The First Descendant

13:41 - Arizona Sunshine 2

14:15 - Helldivers 2

15:01 - Ripout 15:54 - XDefiant

16:40 - The Finals

17:31 - The Division Heartland

18:13 - Hyenas

19:00 - Phantom Fury

19:44 - Ion Fury: Aftershock

20:07 - Warhammer 40,000: Space Marine 2

20:45 - Outro