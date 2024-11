Stalker 2 macht uns fertig, denn im Test war die Version noch total verbuggt

Stalker 2: Heart of Chornobyl macht uns das Leben verdammt schwer. Der Rollenspiel-Shooter-Mix, der am 20. Dezember 2024 für PC und Xbox Series erschienen ist, ist im Kern ein Stalker-Erlebnis durch und durch. Das bedeutet aber auch, dass wir in unserer Test-Phase auf haufenweise Bugs und Probleme gestoßen sind.

Wir sind sogar auf so viele Fehler gestoßen, dass wir zur Veröffentlichung noch kein finales Fazit ziehen können. Dafür war die Technik zu kaputt und es kamen zu oft neue Patches. Für eine abschließende Beurteilung müssen wir zwingend auch den Day-One-Patch berücksichtigen und das ging bislang noch nicht.

Wir geben euch trotzdem ein erstes Fazit zu Stalker 2 und auch eine Kaufwarnung. Wartet lieber noch etwas ab, bis ihr euch das Open-World-Abenteuer holt. Denn technisch aber auch inhaltlich ist der Shooter noch lange nicht da, wo er eigentlich sein wollte. Was alles schiefgelaufen ist, zeigen wir euch hier. In den nächsten Tagen erscheint zudem noch ein finales Fazit.