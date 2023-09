Star Ocean Second Story R - Das Anime-Opening stimmt euch auf Remake des PS1-Klassikers ein

Star Ocean: The Second Story R ist die Neuauflage des PS1-RPGs von 1998. Das Remake erscheint am 2. November für PS4, PS5, Nintendo Switch und PC. Square Enix behält den spannenden Mix aus 3D-Welten und 2D-Charakteren bei, bietet aber ein komplett überarbeitetes Kampfsystem.

Darüber hinaus wurde die Musik neu aufgenommen und ergänzt. Der Titel ist außerdem komplett auf Japanisch und Englisch vertont. Die Entwickler*innen haben jetzt das schicke Anime-Intro des Sci-Fi-Abenteuers veröffentlicht. Die Story dreht sich um Claude und Rena.

Ihr könnt euch für eine von beiden Figuren entscheiden und erlebt die Geschichte dann jeweils aus einer etwas anderen Perspektive und trefft auf unterschiedliche Charaktere.