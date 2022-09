Star Ocean The Divine Force - Epischer Trailer zum Action-RPG stellt Welt und Charaktere vor

Mit Star Ocean The Divine Force erscheint am 27. Oktober schon der sechste Hauptteil der beliebten JRPG-Reihe für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. In der Geschichte sollen Fantasy und Science-Fiction zu einer epischen Erzählung verflochten werden.

Das Action-Kampfsystem setzt auf eine große Auswahl unterschiedlicher Charaktere mit verschiedenen Fähigkeiten. Auf der Tokyo Game Show hat Square Enix jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht, der die Welt und die Charaktere des Spiels genauer vorstellt und auf den bevorstehenden Release einstimmt.