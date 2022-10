Star Ocean The Divine Force - Release-Trailer zum JRPG mit Sci-Fi-Setting veröffentlicht

Star Ocean The Divine Force wurde am 27. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Im sechsten Teil der JRPG-Reihe von Square Enix verfolgen wir erneut die Geschichte verschiedener Held*innen. Durch das Sci-Fi-Setting hebt sie die Serie von anderen Genre-Vertretern ab.

Das Spiel bietet actionreiche Kämpfe mit vielen unterschiedlichen Fähigkeiten, Waffen und Kombinationen. Die Welt ist in offene Abschnitte eingeteilt, die frei erkundet werden können. Neu ist ein mechanischer Helfer, mit dessen Hilfe die Party-Mitglieder fliegen können.