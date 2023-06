Star Ocean The second Story - Der PS1-Klassiker bekommt ein richtig schickes Remake

Der PS1-Klassiker Star Ocean: The Second Story bekommt ein vollständiges Remake, das am 2. November für PS4, PS5 und Nintendo Switch erscheint. Square Enix setzt dabei auf einen spannenden und originellen Mix aus 2D- und 3D-Elementen, der entfernt an Octopath Traveller erinnert.

The Second Story ist, wie es der Name schon vermuten lässt, der zweite Teil der JRPG-Reihe. Es war aber der erste Ableger, der auch außerhalb von Japan erschienen ist. Der Titel ist in einem Science-Fantasy-Universum angesiedelt und dreht sich um die beiden Hauptfiguren Claude und Rena.

Beim Spielstart könnt ihr euch für eine von beiden entscheiden. Je nachdem, auf wen eure Wahl fällt, erlebt ihr dann eine etwas andere Geschichte und könnt unterschiedliche Begleiter*innen für eure Party rekrutieren. Im Gegensatz zu den meisten JRPGs aus dieser Zeit, setzt Star Ocean auf ein Action-Kampfsystem und nicht auf Rundentaktik.