Story of Seasons: A Wonderful Life erschien erstmals vor etwa 20 Jahren. Nun bekommt der Ableger der niedlichen Farm Sim ein Remake auf der Switch, das während der Nintendo Direct am 13. September angekündigt wurde. Der Trailer gibt uns einen kleinen Einblick in den gewohnten und beliebten Bauernhof-Alltag.

Die Neuauflage schickt euch im Sommer 2023 aufs Land. Hier geht es zur Übersicht aller Ankündigungen und Neuigkeiten aus der Nintendo Direct.