Nintendo Direct: Alle Ankündigungen und Spiele in der Übersicht

Über ein halbes Jahr hatte Nintendo keine "große" Direct mehr abgehalten, am 13. September war es endlich wieder soweit. In knapp 40 Minuten präsentierte der Publisher zahlreiche Spiele, die uns in den kommenden Monaten auf der Nintendo Switch erwarten. Dabei gab es auch einige Highlights zu sehen, wie etwa den finalen Namen für den heiß erwarteten Breath of the Wild-Nachfolger. Wir haben alle Ankündigungen und Spiele in diesem Artikel für euch aufgelistet.

Breath of the Wild 2 heißt Tears of the Kingdom und kommt im Mai

Release: 12. Mai 2023

Gerüchte um ein finale Namensenthüllung von Breath of the Wild 2 gab es in den vergangenen Tagen und Wochen einige, die sich auf der Nintendo Direct dann auch bewahrheiteten. Das neue Open World-Zelda heißt The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und wird Mitte Mai des nächsten Jahres erscheinen. Neben einem vergleichsweise nichtssagenden Trailer gab es darüber hinaus nichts zum neuen Zelda zu sehen.

Fire Emblem Engage mit erstem Trailer angekündigt

Release: 20. Januar 2023

Während der Nintendo Direct gab es einen ersten Trailer zum neuen Fire Emblem zu sehen. Der Titel hört auf den Namen Fire Emblem Engage und bietet klassische Rundenstrategie-Kämpfe im Stil der anderen Serienteile. Das Video erlaubte unter anderem auch einen ersten Blick auf die Charaktere des Spiels und zeigte erstes Gameplay.

Koop-Hit It Takes Two kommt auf die Switch

Release: 4. November 2022

Der Koop-Kracher It Takes Two kommt auch auf die Nintendo Switch. Wie in den PlayStation- und Xbox-Versionen werden zwei Spieler*innen zum Spielen benötigt. Die Switch-Version könnt ihr auf einem System, per System Link oder online spielen.

Octopath Traveler bekommt einen Nachfolger

Release: 24. Februar 2023

Das Rollenspiel mit dem markanten Grafikstil bekommt einen zweiten Teil spendiert. Auf der Nintendo Direct wurde ein erster Trailer zu Octopath Traveler 2 gezeigt, in dem unter anderem bekannt gegeben wurde, dass die Questlines abhängig von der Tageszeit (Tag oder Nacht) variieren sollen.

Pikmin 4 ist endlich offiziell bestätigt

Release: 2023

Über einen neuen Teil wurde lange spekuliert, auf der Direct wurde Pikmin 4 nun endlich offiziell bestätigt. Es gab allerdings nur einen kurzen Teaser zu sehen, Gameplay wurde nicht gezeigt. Die Kamera soll sich laut Schöpfer Shigeru Miyamoto mehr auf die Höhe der kleinen Wesen begeben.

Neue N64-Klassiker für den Expansion Pass angekündigt

Wer den Expansion Pass bei Nintendo Switch Online abonniert hat, bekommt in der nächsten Zeit einige neue N64-Titel spendiert. Und da sind einige echte Klassiker dabei, denn ins Lineup wandern unter anderem Pilotwings 64, Mario Party 1-3, Pokémon Stadium 1+2, Excitebike 64, 1080 Snowboarding und die Shooter-Legende Goldeneye 007.

Die weiteren Ankündigungen der September-Direct

Fatal Frame: Mask of the Solar Eclipse soll Anfang 2023 erscheinen

soll Anfang 2023 erscheinen Die zweite DLC-Welle für den Xenoblade Chronicles 3 -Expansion Pass wurde kurz vorgestellt, Release ist am 13. Oktober

-Expansion Pass wurde kurz vorgestellt, Release ist am 13. Oktober Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake kommt auch für Nintendo Switch

kommt auch für Nintendo Switch Das kuriose Fist of the North Star: Fitness Boxing erscheint im März 2023

erscheint im März 2023 Oddballers sieht nach einer kuriosen Multiplayer-Bolzerei aus und hat einen Release-Termin Anfang 2023

sieht nach einer kuriosen Multiplayer-Bolzerei aus und hat einen Release-Termin Anfang 2023 Das bislang nur für PC und Xbox erhältliche Tunic erscheint auch für die Switch (Release: 27. September)

erscheint auch für die Switch (Release: 27. September) Front Mission 1,2 und 3 landen auch auf der Switch

landen auch auf der Switch Story of Seasons: A Wonderful Life wurde angekündigt. Es handelt sich um eine Umsetzung des PS2/Gamecube-Teil und soll im Sommer 2023 erscheinen

wurde angekündigt. Es handelt sich um eine Umsetzung des PS2/Gamecube-Teil und soll im Sommer 2023 erscheinen Es gab einen neuen kurzen Gameplay-Eindrücke zu Mario + Rabbids: Sparks of Hope zu sehen (Release 20. Oktober)

zu sehen (Release 20. Oktober) Der PC-Hit Factorio wird für die Switch umgesetzt

wird für die Switch umgesetzt Das zweite kostenlose Update für Mario Strikers: Battle League Football wurde angekündigt und enthält unter anderem die Charaktere Pauline und Diddy Kong

wurde angekündigt und enthält unter anderem die Charaktere Pauline und Diddy Kong Die ersten beiden Strecken der dritten DLC-Welle des Booster Streckenpasses von Mario Kart 8 Deluxe wurden enthüllt

Fae Farm ist ein ein Farming-Simulator mit Dungeon-Elementen, der Release ist für Frühjahr 2023 geplant

ist ein ein Farming-Simulator mit Dungeon-Elementen, der Release ist für Frühjahr 2023 geplant Zum 35jährigen Jubiläum der Final Fantasy-Serie wird am 16. Februar 2023 neues Rhythmus-Spiel mit dem Titel Theatherrythm: Final Bar Line veröffentlicht

veröffentlicht Nintendo Switch Sports bekommt mit Golf eine neue Sportart, das Update ist kostenlos

bekommt mit Golf eine neue Sportart, das Update ist kostenlos Pikmin Bloom wurde noch einmal ausführlich vorgestellt, hier gibt es mehr Infos dazu

wurde noch einmal ausführlich vorgestellt, hier gibt es mehr Infos dazu Just Dance 2023 kommt am 22. November

kommt am 22. November Ein neuer Trailer zu Bayonetta 3 wurde gezeigt. Release des Spiels ist am 28. Oktober.

wurde gezeigt. Release des Spiels ist am 28. Oktober. Resident Evil 8: Village erscheint in einer Cloud-Version am 28. Oktober für die Switch.

erscheint in einer Cloud-Version am 28. Oktober für die Switch. Es wird eine Remastered-Version von Tales of Symphonia geben (Release: Anfang 2023).

geben (Release: Anfang 2023). Kirby's Return to Dream Land Deluxe ist eine überarbeitete Version des Vierspieler-Koop-Spiels des Wii-Spiels, die es erlaubt, dass jede*r in die Rolle von Kirby schlüpfen kann. Erscheinungstermin ist der 24. Februar 2023.

ist eine überarbeitete Version des Vierspieler-Koop-Spiels des Wii-Spiels, die es erlaubt, dass jede*r in die Rolle von Kirby schlüpfen kann. Erscheinungstermin ist der 24. Februar 2023. Shadow Drop für Harvestella: Eine Demo des im November erscheinenden Spiels ist ab sofort im eShop verfügbar

Darüber hinaus wurde eine Umsetzung des Martial Arts-Spiels Sifu (8. November) angekündigt und Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion hat einen Release-Termin (13. Dezember).

