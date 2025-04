Story-Shooter Industria 2: Über fünf Minuten neues Gameplay zeigen Kämpfe und Crafting

Im Rahmen der großen Find Your Next Game (FYNG)-Show können wir euch brandneues Gameplay aus Industria 2 präsentieren – und zwar über fünf Minuten am Stück! Das Entwicklerteam Bleakmill hat uns diese Szenen exklusiv zur Verfügung gestellt und zeigt darin unter anderem intensive Kämpfe mit verschiedenen Waffen und das neu eingeführte Crafting-System für Munition und explosive Wurfgeschosse.

Industria 2 ist der Nachfolger des atmosphärischen Indie-Shooters von 2021 und richtet sich an Fans storygetriebener Singleplayer-Spiele mit düsterem Sci-Fi-Touch. Wer auf narrative Shooter wie Half-Life 2, BioShock oder Singularity steht, sollte dieses Projekt definitiv im Auge behalten. Statt Multiplayer-Modi, Mikrotransaktionen oder Live-Service-Spielereien setzt Bleakmill ganz auf eine kompakte, fokussierte Spielerfahrung.

Im neuen Material seht ihr, wie Protagonistin Nora nicht nur mit der Schrotflinte für Ordnung sorgt, sondern auch Gegner ablenkt, Gegenstände wirft und Ressourcen craftet – denn Munition ist knapp. Im Vergleich zum Vorgänger soll das Gameplay langsamer und spannender ausfallen..

Die Geschichte führt erneut in eine bizarre Parallelwelt, in der sich Realität, KI und Erinnerung vermischen. Industria 2 erscheint im Lauf des Jahres 2025 für PC – ein genaues Datum gibt es noch nicht.