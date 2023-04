Was früher eine Seltenheit, ja fast schon Blasphemie war, wird langsam zum Standard: Strategie- und Aufbauspiele landen neben dem PC immer öfter auch auf PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. Der Konsolenmarkt ist einfach zu verlockend, um ihn links liegen zu lassen.

Dass Strategie auch auf Konsolen gut funktionieren kann, haben RTS-Klassiker wie Command and Conquer 3 oder Halo Wars ja schon vor Jahren bewiesen. Es braucht nur ein paar clevere Ideen für die Bedienung per Controller. Was als Trend begann, ist inzwischen eine Konstante und deshalb werfen wir mal einen Blick auf die Strategie- und Aufbauspiele für Konsolen im Jahr 2023 – also auf die noch kommenden, genauso wie auf die Spiele, die schon in den letzten Wochen für Konsolen rauskamen.