Stray kommt schon bald auf die Xbox und den süßen neuen Trailer müsst ihr gesehen haben

Das Cyberpunk-Katzenspiel Stray war bisher nur für PS5 und PC verfügbar. Jetzt hat Annapurna das niedliche Adventure auch für die Xbox Series X/S angekündigt. Der Trailer dazu dürfte wohl einer der süßesten Überhaupt sein. Der Release der Xbox-Version erfolgt am 10. August.

In Stray übernehmt ihr die Kontrolle über eine kleine Katze, die von ihrer Familie getrennt wird und in einer futuristischen Stadt landet, in der nur noch Roboter leben. Sie schließt sich mit einer KI zusammen, die ihr bei Interaktionen hilft und versucht, einen Weg nach Hause zu finden.

Besonders die Animationen der Katze sind dabei herausragend gut gelungen und extrem niedlich anzusehen. Daneben ist aber auch die Spielwelt wirklich interessant und es gibt viel zu entdecken und zu erleben.