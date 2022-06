von David Molke,

03.06.2022 10:30 Uhr

Stray hat auf Sonys State of Play einen neuen Trailer spendiert bekommen und sieht darin sogar noch besser aus als bisher. Vor allem die Katzen-Animationen, Umgebungen sowie Lichteffekte und Atmosphäre wirken beeindruckend. Einen Release-Termin gibt es ebenfalls endlich: Stray soll am 19. Juli für PS4, PS5 und den PC erscheinen. Ihr könnt es jetzt schon vorbestellen und wer PS Plus Extra oder Premium abonniert hat, bekommt das Katzenspiel ohne Extra-Kosten.