Street Fighter 6 - Capcom kündigt neues Beat 'em Up mit erstem Teaser an

21.02.2022 11:59 Uhr

Street Fighter 6 ist in Entwicklung. Mit diesem Teaser-Trailer kündigte Capcom das neue Kampfspiel an, in dem Fighter Luke eine Schlüsselrolle einnehmen soll. Der Teaser zeigt ihn und einen bärtigen Ryu, wie sie sich kurz vor einem Kampf gegenüberstehen. Mehr Infos zum neuen Teil der Beat 'em Up-Reihe sollen diesen Sommer folgen.