In Street Fighter 6 verprügelt ihr euch ab heute mit allen 4 Teenage Mutant Ninja Turtles

Am 3. August ist mit TMNT: Mutant Mayhem der neue Kino-Film im Turtles-Universum gestartet. Passend dazu gibt es ab morgen auch in Street Fighter 6 ein neues Event. Das Beat ’em up von Capcom ist am 2. Juni für PS5, Xbox Series X/S und PC erschienen und erfreut sich bei den Fans der Reihe großer Beliebtheit.

Michelangelo, Donatello, Leonardo und Raphael kommen dabei allerdings nicht als eigenständige Charaktere ins Spiel, ihr könnt ihre Skins lediglich als Kostüme auswählen. Obendrein gibt es passende Accessoires, Emotes, Aufkleber und mehr. Das Event startet am 8. August auf allen Plattformen.