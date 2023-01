Street Fighter 6 - Neues Gameplay mit Real-Time Kommentaren einer Wrestlerin

Mit Street Fighter 6 erscheint am 2. Juni der nächste Ableger der beliebten Beat 'em up-Serie von Capcom für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Das Prügelspiel bietet einige neue Features wie eine begehbare Open World, in der ihr Missionen erledigen und natürlich allerlei Kämpfe austragen könnt.

Der neue Teil bietet außerdem eine Auswahl von Kommentator*innen, die das Geschehen auf dem Bildschirm in Echtzeit kommentieren. Eine davon wurde jetzt mit einem neuen Trailer vorgestellt. Thea Trinidad tritt normalerweise unter ihrem Pseudonym Zelina Vega in Shows der WWE an, ihre Stimme könnt ihr an Juni dann auch im Spiel hören.