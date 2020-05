Street Power Football - Straßenfußball für PS4, Xbox One und Switch angekündigt

25.05.2020 10:00 Uhr

Mit Street Power Football schicken SFL Interactive und Maximum Games einen Titel an den Start, der vor allem Fans von FIFA Street aufhorchen lassen wird. Mit Fokus auf Straßenfußball und echte Stars geht es in Street Power Football um Geschicklichkeit, Geschwindigkeit und jede Menge Tricks. Im Sommer 2020 soll das arcade-lastige Fußballspiel für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen.