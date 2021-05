Subnautica Below Zero - Gameplay-Trailer stimmt uns auf das eisige Survival-Abenteuer ein

14.05.2021 11:34 Uhr

Zum Release von Subnautica: Below Zero gibt es in einem Trailer nochmal einiges an Gameplay zu sehen. Neben den verschneiten Landmassen, die nun eine größere Rolle als im ersten Subnautica spielen, bekommen wir neue Fahrzeuge, Kreaturen und Biome zu sehen. Außerdem werden wir in die Story eingeführt, in der wir als Robin auf der Suche nach Antworten zum Verschwinden unserer Schwester sind.

Subnautica: Below Zero ist ein Standalone-Addon des Surival-Hits Subnautica. Below Zero ist aber dem 14. Mai 2021 für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich.