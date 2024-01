Nach einigem Ärger und einer Verschiebung um ein knappes Jahr soll Suicide Squad: Kill the Justice League am 2. Februar tatsächlich für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Der Superhelden-Shooter wird von Rocksteady entwickelt, also dem Studio, das auch die gefeierten Batman Arkham-Spiele gemacht hat.

Der neue Trailer zeigt jetzt, wie die besonderen Features der PS5 genutzt werden, um die Immersion im Spiel zu erhöhen. Besonders wichtig sind dabei natürlich das haptische Feedback sowie die adaptiven Trigger des DualSense. Mit dem passenden Headset könnt ihr euch außerdem auf 3D-Audio freuen.