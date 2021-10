Suicide Squad - Humorvoller Trailer zeigt das neue Spiel der Arkham-Macher

17.10.2021 11:45 Uhr

Mit Suicide Squad: Kill the Justice League erscheint 2022 das neue Spiel von Rocksteady Games für PS5, Xbox Series X/S und PC. Rocksteady Games? Das britische Studio ist euch sicher durch die Batman: Arkham-Reihe ein Begriff. Im Rahmen des DC FanDome wurde jetzt ein neuer, dreiminütiger Story-Trailer gezeigt, der nicht nur den ein oder anderen Lacher parat hat. Auch geht die Truppe um Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot und Kingshark nicht gerade zimperlich mit ihren Widersachern um.



Wollt ihr mehr über Suicide Squad erfahren? In einem separaten Artikel haben wir alles Wichtige für euch zusammengefasst:



- SQ: Kill the Justice League macht Superman zum düstern Bösewicht