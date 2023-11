Suicide Squad: Kill the Justice League meldet sich mit knapp 20 Minuten Gameplay zurück

Seit der Verschiebung im April war es ziemlich still geworden um Rocksteadys neuen Third-Person-Shooter Suicide Squad: Kill the Justice League. Das damals vorgestellte Gameplay hatte eine Welle an negativer Kritik hervorgerufen und dazu geführt, dass das Spiel um mehrere Monate verschoben wurde.

Im neuen Video gehen die Entwickler*innen jetzt vor allem auf die Open-World ein. Metropolis soll dabei knapp doppelt so groß wie Gotham City aus Batman: Arkham Knight ausfallen. Die Superschurk*innen haben allesamt einzigartige Fähigkeiten, mit denen sie sich schneller fortbewegen können.

Ansonsten unterscheidet sich das gezeigte Material nur leicht von dem aus dem April. Es handelt sich nach wie vor um einen Shooter mit besonderen Fähigkeiten, den ihr im Koop mit bis zu vier Spieler*innen zocken könnt. Seasons inklusive Battle Pass wird es dabei offenbar ebenfalls geben.