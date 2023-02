Suicide Squad: Kill the Justice League zeigt Koop-Gameplay in neuem Trailer

Suicide Squad: Kill the Justice League ist das erste große Spiel von Rocksteady seit Batman: Arkham Knight. Erneut entführen uns die Entwickler*innen in das Superhelden-Universum von DC. Dieses Mal stehen allerdings die Bösewichte im Vordergrund. Diese schließen sich als Suicide Squad zusammen und machen Jagd auf die Justice League.

Auf der State of Play wurde jetzt neues Gameplay-Material gezeigt. DIe Kämpfe spielen sich offenbar flott und die spielbaren Charaktere steuern sich sehr unterschiedlich. Als Bösewichte dienen Flash, Wonder Woman, Superman un Co.