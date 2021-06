Super Smash Bros. Ultimate - Trailer zeigt neuen Tekken-Kämpfer

15.06.2021 19:50 Uhr

Nintendo hat während der Direct im Rahmen der E3 auch die Frage geklärt, wer der nächste DLC-Charakter von Super Smash Bros. Ultimate wird. Jetzt wissen wir, es ist Kazuya Mishima, den ihr aus der Tekken-Reihe kennt und der im Gameplay-Trailer erst einmal einige der beliebten Figuren über die Klippe schmeißt.

