Nintendo E3-Direct - Zusammenfassung: Alle Spiele und Ankündigungen im Überblick

Nintendo hat wieder eine große Direct zur E3 2021 abgehalten und enthüllte jede Menge neue Spiele. Wir haben die gestrigen Ankündigungen hier für euch zusammengefasst.

Welche E3-Streams finden als nächstes statt und was wurde bisher gezeigt? In unserem großen E3 2021-Zeitplan findet ihr alle Streams und bisherigen Ankündigungen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 - Endlich Gameplay und endlich ein Releasezeitraum

Wir haben lange warten müssen, jetzt ist es endlich soweit: In der E3-Direct wurde erstmals Gameplay zu Zelda: Breath of the Wild 2 gezeigt. In den Spielszenen sehen wir, dass die Spielwelt offenbar erweitert wurde - und zwar nach oben. Auf fliegenden Insel wird sich Link mit neuen Fertigkeiten neuen Gegnern stellen. Einen Releasetermin gab es nicht, immerhin wissen wir aber nun, dass das Spiel erst 2022 erscheint.

Metroid Dread angekündigt: Neuer 2D-Ableger bringt Samus Aran zurück

Zu Metroid Prime 4 gab es zwar nichts neues zu sehen, dafür aber zu Metroid Dread. Nach den Gerüchten um einen neuen 2D-Ableger legte Nintendo nun mit einer offiziellen Ankündigung nach. Erneut schlüpfen wir in die Rolle von Samus und kämpfen sowie rätseln uns durch schmale Gänge. Und es dauert auch gar nicht mehr lang - Metroid Dread erscheint am 8. Oktober 2021.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp bringt zwei Taktik-Klassiker in neuer Grafik zurück

Daran haben wohl selbst die ärgsten Advance Wars-Fans nicht mehr geglaubt. In einem grafisch deutlich überarbeiteten Paket kehren Advance Wars und Advance Wars 2: Black Hole Rising auf die Nintendo Switch zurück. Die beiden Taktik-RPGs erscheinen am 3. Dezember 2021.

Super Smash Bros. Ultimate - Tekkens Kazuya ist der neueste DLC-Kämpfer

Die unendliche Frage: Wer wird der nächste DLC-Charakter von Super Smash Bros. Ultimate? Im Rahmen der Direct kam Smash Bros.-Erfinder Sakurai zu Wort, der in einem Gameplay-Trailer enthüllte, dass Kazuya Mishima aus der Tekken-Reihe dem Smash-Roster beitreten wird. Der vollständige Gameplay-Reveal folgt am 28. Juni 2021.

Hättet ihr euch lieber einen anderen Charakter gewünscht?

Shin Megami Tensei 5: Das düstere JRPG bekommt erstes Gameplay und einen Releasetermin

Der Persona-Urvater Shin Megami Tensei bekam schon beim ersten Reveal der Nintendo Switch eine Ankündigung für einen neuen Hauptableger. Nach langer Wartezeit scheint Shin Megami Tensei 5 nun langsam ins Rollen zu kommen. Neben erstem Gameplay gab es nun auch einen Releasetermin: der 12. November 2021.

Wario Ware: Get it Together - Die "Micro Games" von Marios fiesem Doppelgänger kehren zurück

Könnt ihr euch noch an Wario Ware erinnern? Die Sammlung an absurden wie aberwitzigen Mini-Spielen kehrt mit Wario Ware: Get it Together zurück - dieses Mal sogar mit einem Koop-Modus. Der Release ist für den 10. September 2021 angesetzt.

Weitere Nintendo Direct-Ankündigungen der E3 2021

