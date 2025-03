Survival-Horror pur! The Sinking City 2 zeigt erstes Gameplay

Wer Fan von Lovecraft-Horror und Open World-Spielen ist, die einen nur wenig an die Hand nehmen, kam vor gut 5 Jahren nicht an The Sinking City vorbei – mehr zum Spiel erfahrt ihr übrigens im GamePro-Test.

Bereits im Vorjahr hat der ukrainische Entwickler Frogware die Arbeit an einem Nachfolger für PS5, Xbox Series X/S und PC bestätigt, der die Detektivarbeit etwas in den Hintergrund, actionreichen Survival-Horror aus der Third-Person im Stile von Resident Evil und Silent Hill 2 dafür mehr in den Vordergrund stellen soll.

Erstes Gameplay ist da! Im neu veröffentlichten Trailer bekommen wir nun einen ersten Eindruck davon, wie sich The Sinking City 2 spielt und auch, wie der düstere Ausflug ins Jahr 1920 aussieht.

Der Release von The Sinking City 2 ist übrigens weiter für 2025 geplant. Damit die Finanzierung des Spiels sichergestellt werden kann, soll jedoch noch heute eine Kickstarter-Kampagne starten. Dazu Wael Amr, CEO von Frogware:

"Nach 3 Jahren, in denen dieser schreckliche Krieg unser tägliches Leben beherrscht, haben wir gelernt, uns anzupassen, auch wenn es nie einfach war. Im Jahr 2023, als wir Sherlock Holmes The Awakened mit Hilfe von Kickstarter und unseren lieben Fans veröffentlichten, haben wir uns ein Sicherheitsnetz aufgebaut, das uns mehr als einmal gerettet hat.



Von Stromausfällen und kurzfristigen Umzügen von Teammitgliedern bis hin zu tagelangen Entwicklungspausen - dieses Sicherheitsnetz war entscheidend. Angesichts der Tatsache, dass The Sinking City 2 ein weitaus komplexeres und anspruchsvolleres Spiel ist, haben wir uns entschieden, den gleichen Weg wie zuvor zu gehen."

Auf GamePro werden wir euch natürlich weiter über Infos zum so vielverprechenden Horrorspiel auf dem Laufenden halten, das auf unserer Most Wanted-Liste für das laufende Jahr ganz weit oben steht.

Freut ihr euch schon auf The Sinking City 2 und wie gefällt euch das erste Gameplay?