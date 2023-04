Suzume - Deutscher Trailer zum neuen Anime-Hit des Your Name-Machers

Am 13. April 2023 startet Suzume (Suzume No Tojimari), der neue Anime-Film von Makoro Shinkai (Your Name, Weathering With You) in den deutschen Kinos. Der neue Trailer gibt uns einen Vorgeschmack auf die deutsche Synchronisation. Der Film handelt von der namensgebende Protagonistin Suzume, die in Japan Türen schließen muss, die für Verwüstung sorgen.

