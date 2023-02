Top Anime-Serien 2023 - 6 Highlights, die ihr nicht verpassen solltet

Mit gleich mehreren Fortsetzungen der beliebtesten Anime der letzten Jahre hat 2023 einige Highlights im Gepäck. Aber auch an neuen Anime wird es dieses Jahr nicht fehlen. Hier kommt unsere Liste mit sechs Titeln, an denen ihr dieses Jahr nicht vorbeikommt, wenn ihr nach guten Anime sucht.

Attack on Titan - Staffel 4 Teil 3 & 4

0:30 Attack on Titan - Trailer zum großen Finale des beliebten Anime

Start: 4. März

4. März Genre: Action, Drama

Action, Drama Episoden: 2 Sondersendungen

2 Sondersendungen Streaming-Dienste: Unbekannt

Darum geht’s: Vor Jahrhunderten wurde die Menschheit von Titanen bedroht, sodass sie sich hinter riesigen Mauern verschanzten. Seit über 100 Jahren wurden innerhalb der Mauern zwar keine Titanen mehr gesehen, doch als ein kolossaler Titan auftaucht und eine der Mauern durchbricht, entfacht der Krieg gegen die Geschöpfe. Je näher die Menschen der Wahrheit um die Titanen jedoch kommt, desto mehr moralische Fragen und Zwiespälte tun sich auf, sodass im Finale zwei komplett gegensätzliche Weltbilder aufeinandertreffen.

Die Attack on Titan Fanbase wartet seit Jahren auf das animierte Finale der beliebten Titanen-Story rund im Eren Jäger. 2023 soll es endlich soweit sein. Allerdings bestehen die zwei finalen Teile der 4. Staffel aus jeweils einer Sondersendung, während für Teil 4 noch kein Datum feststeht.

Wer sich wundert, warum die finale Staffel von Attack on Titan so stark aufgeteilt wird, findet hier eine ausführliche Erklärung dazu.

Spy x Family - Staffel 2

1:39 Spy x Family - Trailer zum lustigen Agenten-Anime

Start: TBA

TBA Genre: Action, Comedy

Action, Comedy Episoden: Unbekannt

Unbekannt Streaming-Dienste: Unbekannt

Darum geht’s: Spitzenspion “Twilight” bekommt eine besondere Mission: Um die Rivalität zwischen den benachbarten Ländern Ostania und Westalis zu schlichten, muss er mit Hilfe einer perfekten Scheinfamilie einem Politiker näherkommen. Mit seiner Frau Yor, eine professionelle Attentäterin, und Tochter Anya, die Gedanken lesen kann, ist das Chaos allerdings vorprogrammiert. Denn mit Ausnahme von Anya wissen sie nichts von den wahren Identitäten der anderen.

Nachdem Spy x Family wohl als erfolgreichster Newcomer-Anime 2022 bezeichnet werden kann, haben Fans auf eine schnelle Fortsetzung gehofft. 2023 wird nicht nur eine zweite Staffel, sondern auch ein Kinofilm veröffentlicht.

Mehr zu Spy x Family erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Tokyo Revengers - Staffel 2

1:33 Tokyo Revengers - Staffel 2 der Anime-Serie im Trailer

Start: 8. Januar

8. Januar Genre: Action, Drama

Action, Drama Episoden: 13

13 Streaming-Dienste: Disney+ (OmU)

Darum geht’s: Takemichi hat den Tiefpunkt seines Lebens erreicht, als er plötzlich durch die Zeit reist und versucht, seine frühere Freundin Hinata vor ihrer Ermordung zu bewahren. Dabei gerät er in einen Gang-Krieg und muss Teil der Tokyo Manji Gang werden – den Mördern von Hinata.

Im “Christmas Showdown Arc” versucht Takemichi verzweifelt den Kampf zwischen der Tokyo Manji Gang und den Black Dragons zu vermeiden. Außerdem muss er endlich seine Ängste besiegen, um Hinata zu retten.

Staffel 1 endete mit einem großen Cliffhanger und stellte die Geduld der Fans auf die Probe. Seit Januar ist es endlich soweit und Takemichi kämpft sich wieder durch die Hierarchien von Tokyos Gangs.

Jujutsu Kaisen - Staffel 2

0:28 Jujutsu Kaisen - Kurzer Teaser zum stylischen Anime

Start: Juli – genaues Datum ausstehend

Juli – genaues Datum ausstehend Genre: Fantasy, Übernatürliches

Fantasy, Übernatürliches Episoden: Unbekannt

Unbekannt Streaming-Dienste: Unbekannt

Darum geht’s: Yuji lebte ein ganz normales Leben eines High School-Schülers. Als er den Finger des Zwiegesichts Sukuna isst, wird er plötzlich in die Welt der Flüche hineingezogen. Nun teilt er sich nicht nur einen Körper mit dem übernatürlichen Wesen, sondern schließt sich auch der Jujutsu-Akademie an, um fortan Flüche zu bekämpfen.

Nachdem das Film-Prequel Jujutsu Kaisen 0 letztes Jahr sehnlichst von den Fans erwartet wurde, folgt im Sommer die zweite Staffel um Yuji, Megumi, Nobara und ihrem Mentor Gojo.

NieR: Automata ver1.1a

1:47 NieR Automata ver1.1a - Die Anime-Umsetzung des beliebten JRPGs im Trailer

Start: 8. Januar

8. Januar Genre: Fantasy, Sci-Fi

Fantasy, Sci-Fi Episoden: Unbekannt

Unbekannt Streaming-Dienste: Crunchyroll (OmU)

Darum geht’s: In einer dystopischen Zukunft steht die Menschheit am Rande ihrer Existenz. Zurückgezogen auf den Mond, kämpfen die letzten Überlebenden gegen außerirdische maschinelle Lebensformen. Doch mit Android-Soldaten an ihrer Seite erhoffen sie sich Erfolg bei der Wiedereroberung der Erde.

Der Anime läuft bereits seit dem 8. Januar, musste aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie jedoch eine Produktionspause einlegen. Seit dem 18. Februar geht es wie gewohnt weiter.

Hier findet ihr noch weitere Infos zur Spielvorlage von NieR:Automata.

Mashle: Magic and Muscles

0:46 Mashle: Magic and Muscles - Der charmante Anime über eine magische Welt im Trailer

Start: April – genaues Datum ausstehend

April – genaues Datum ausstehend Genre: Comedy, Übernatürliches

Comedy, Übernatürliches Episoden: Unbekannt

Unbekannt Streaming-Dienste: Unbekannt

Darum geht’s: Mash Burnedead lebt in einer Welt, in der Magie allgegenwärtig ist – doch er hat ein Geheimnis: Er kann keine Magie nutzen. Stattdessen trainiert er unaufhörlich und versucht sein Defizit durch Muskelkraft wettzumachen. Sein entspanntes Leben im tiefen Wald gerät jedoch ins Schwanken, als er plötzlich attackiert wird und die Easton Magic Academy besuchen muss.

Dieser Anime wird bereits als der größte Newcomer-Hit des Jahres gehandelt. Diese Ehre kommt nicht von ungefähr. So wird der zugrunde liegende Manga bereits seit 2020 im Weekly Shonen Jump veröffentlicht und ist ein riesiger Erfolg.

Weitere Anime-Highlights 2023

Falls in unserer Liste noch nicht das Richtige für euch dabei war, haben wir hier noch weitere Highlights:

Demon Slayer Staffel 3

Trigun Stampede

Vinland Staffel 2

Yakuza goes Hausmann Staffel 2

Dr. Stone Staffel 3

Solo Leveling

Wer statt aktuellen Highlights lieber etwas zum Gruseln sucht, findet hier unsere Horror-Anime-Liste mit sieben Empfehlungen. Darunter Theater of Darkness: Yamishibai und Higurashi When They Cry.

Glaubt ihr, dass Attack on Titan dieses Jahr endlich beendet wird? Was ist euer ganz persönlicher Highlight-Anime in 2023? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!