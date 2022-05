Sword and Fairy: Together Forever - Chinesisches Action-RPG erscheint bald für PS5/PS4

10.05.2022 17:12 Uhr

Aus China finden mittlerweile immer mehr Reihen auch ihren Weg in den Westen. Dazu gehört auch der siebte Teil von Sword and Fairy, der hierzulande den Untertitel Together Forever statt der Zahl erhält.

Bei dem Spiel handelt es sich um ein Action-RPG bei dem ihr euch mit einer Gruppe von Charakteren aus den drei Clans der Menschen, Gottheiten und Dämonen gegen die Gegner stellt. Dafür werden unterschiedliche Fähigkeiten angewendet und jede Figur hat ihre Stärken und Schwächen. Die Geschichte, die Umgebungen aber auch die Figuren an sich stammen alle aus der chinesischen Mythologie.

Bei Sword and Fairy 7 handelt es sich um ein Standalone, weshalb es nicht nötig ist, alle Teile zuvor gespielt zu haben. Ihr könnt mit Together Forever ohne Probleme einsteigen. Das Spiel soll noch im Sommer 2022 für PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen – auf dem PC ist es bereits erhältlich.