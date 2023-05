Sword of the Sea erinnert uns an eine unserer schönsten Videospielerfahrungen aller Zeiten

Der Sword of the Sea-Trailer weckt sofort in den ersten Momenten wohlige Erinnerungen an Journey: wabernder, glitzernder Sand und Wüstenruinen unter dem Mondschein. Auch der Grafikstil und die wehmütigen Orchesterklänge lassen sofort an das bezeichnende PS3-Spiel erinnern, das den Weg für ein ganzes Untergenre geebnet hat.

Allerdings wird Sword of the Sea nicht vom Journeyteam Thatgamecompany entwickelt, sondern von Giant Squid, den Macher*innen des Tauch-Abenteuers Abzu. Es ist jedoch eine Person beteiligt, die an Journey mitgearbeitet hat. Im neuen Spiel brauchen wir keinen Neoprenanzug, sondern erkunden die geheimnisvolle Welt mit einem sogenannten Hoversword, einer Mischung aus Snowboard, Skateboard und Hoverboard.

Wir spielen dabei einen Wraith, der durch eine vergessene Welt voller Ruinen skatet und es zwischen Wracks, Nekropolen und Fischschwärmen auch mal mit gefährlichen Leviathanen zu tun bekommt. Flow und Geschwindigkeit stehen genauso im Vordergrund wie die mysteriöse Atmosphäre.

Das Spiel wurde beim großen PlayStation-Showcase angekündigt und erscheint für PS5. Ein Release-Datum gibt es noch nicht.