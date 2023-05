PlayStation Showcase: Alle Ankündigungen und Spiele des PS5-Events im Überblick

Alle Ankündigungen des PlayStation Showcases im Mai 2023.

Sony hat mit dem ersten großen Showcase des Sommers vorgelegt und in über 60 Minuten zahlreiche Neuigkeiten zu kommenden Spielen für PS5 und PSVR 2 gezeigt. Alles wichtigen Ankündigungen des Livestreams fassen wir hier für euch zusammen.

Die Highlights des PS5-Showcases im Mai

Metal Gear Solid 3: Snake Eater Remake

2:02 Metal Gear Solid 3: Snake Eater - Der erste Trailer zum Remake

Release: unbekannt

Das Remake für Metal Gear Solid 3: Snake Eater wurde offiziell mit einem Trailer angekündigt. Gameplay gab es allerdings noch nicht zu sehen. Außerdem erscheint im Herbst eine Remaster-Collection der ersten drei Metal Gear Solid-Teile für PS5.

Assassin's Creed Mirage

1:50 Assassin's Creed Mirage - Gameplay-Reveal zum neuen Open-World-Abenteuer

Release: 12. Oktober 2022

Assassin's Creed Mirage hat seinen ersten Gameplay-Trailer bekommen, in dem wir als Basim in Baghdad unterwegs sind. Auch der Release am 12. Oktober wurde offiziell bestätigt.

Project Q

1:16 Project Q - Erster Trailer zum neuen PS5-Handheld

Jim Ryan hat den neuen "Handheld" für PlayStation genauer vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen Controller mit Display, auf dem ihr ausschließlich PS5-Spiele via Remote Play mit Wifi streamen könnt, wenn ihr eine PlayStation 5 habt. Das Gerät soll noch 2023 erscheinen.

Marvel's Spider-Man 2

12:24 Marvel's Spider-Man 2 - Knapp 12 Minuten Gameplay aus dem neuen Superhelden-Abenteuer

Release: Herbst 2023

Zu Marvel's Spider-Man 2 gab es rund 12 Minuten lang erstes Gameplay zu sehen, in dem wir als Miles Morales durch die Stadt schwingen, fliegen, über das Wasser surfen und gegen Gegnerhorden kämpfen. Außerdem waren Venom-Spider-Man und Bösewicht Craven der Jäger zu sehen.

Alan Wake 2

1:50 Das erste Alan Wake 2-Gameplay zeigt auch eine neue Protagonistin

Release: 17. Oktober 2023

Die Fortsetzung von Alan Wake hat einen neuen Trailer samt Releasedatum bekommen. Außerdem konnten wir im Gameplay erkennen, dass wir neben Alan Wake selbst auch einen zweiten Charakter spielen.

Alle weiteren Spiele-Ankündigungen in der Übersicht

Fairgames : Der neue Action-Shooter des PlayStation Studios Haven hat einen Trailer bekommen.

: Der neue Action-Shooter des PlayStation Studios Haven hat einen Trailer bekommen. Helldivers 2 erscheint 2023 für PC und PS5.

erscheint 2023 für PC und PS5. Immortals of Aveum hat einen neuen Gameplay-Trailer gezeigt.

hat einen neuen Gameplay-Trailer gezeigt. Ghostrunner 2 erscheint 2023 für PS5.

erscheint 2023 für PS5. Phantom Blade 0 : Das Soulslike für PS5 wurde angekündigt.

: Das Soulslike für PS5 wurde angekündigt. The Talos Principle 2 erscheint 2023.

erscheint 2023. Sword of the Sea : Das neue Spiel der Macher*innen von Journey wurde mit einem Trailer vorgestellt.

: Das neue Spiel der Macher*innen von Journey wurde mit einem Trailer vorgestellt. Cat Quest: Pirates of the Purribean kommt 2024.

kommt 2024. Foamstars : Das Square Enix-Battle Royale erscheint für PS4 und PS5.

: Das Square Enix-Battle Royale erscheint für PS4 und PS5. Plucky Squire hat einen neuen Trailer bekommen und erscheint 2023.

hat einen neuen Trailer bekommen und erscheint 2023. Teardown : Das Block-Spiel in dem ihr alles zerstören könnt, erscheint jetzt für PS5.

: Das Block-Spiel in dem ihr alles zerstören könnt, erscheint jetzt für PS5. Neva : Das neue Spiel der Gris-Macher*innen erscheint 2024.

: Das neue Spiel der Gris-Macher*innen erscheint 2024. Towers of Aghasba erscheint 2024.

erscheint 2024. Final Fantasy 16 hat einen neuen Trailer erhalten.

hat einen neuen Trailer erhalten. Revenant Hill wurde für PS5 angekündigt.

wurde für PS5 angekündigt. Granblue Fantasy Relink erscheint Winter 2023 für PS4/PS5.

erscheint Winter 2023 für PS4/PS5. Street Fighter 6 erscheint am 2. Juni 2023.

erscheint am 2. Juni 2023. Ultros : Das Metroidvania erscheint 2024.

: Das Metroidvania erscheint 2024. Tower of Fantasy hat einen neuen Trailer bekommen.

hat einen neuen Trailer bekommen. Dragons Dogma 2 hat einen ersten Gameplay-Trailer bekommen.

hat einen ersten Gameplay-Trailer bekommen. Five Nights at Freddy's Help Wanted 2 erscheint Ende 2023.

erscheint Ende 2023. Resident Evil 4: Der PSVR 2-Modus wurde vorgestellt.

Der PSVR 2-Modus wurde vorgestellt. Arizona Sunshine 2 kommt 2023 für PSVR 2.

kommt 2023 für PSVR 2. Crossfire Sierra Squad hat einen PSVR 2-Trailer bekommen.

hat einen PSVR 2-Trailer bekommen. Synapse erscheint am 4. Juli für PSVR 2.

erscheint am 4. Juli für PSVR 2. Beat Saber erscheint heute für PSVR 2.

erscheint heute für PSVR 2. Marathon : Das Bungie-Spiel bekommt anscheinend eine Neuauflage oder ein Reboot.

: Das Bungie-Spiel bekommt anscheinend eine Neuauflage oder ein Reboot. Destiny 2: The Final Shape : Der Showcase wurde für den 22. August 2023 angekündigt.

: Der Showcase wurde für den 22. August 2023 angekündigt. Der Gran Turismo-Film hat einen weiteren Trailer bekommen.

Wie hat euch der große Sommer-Showcase von Sony dieses Jahr gefallen? Was war euer Highlight und welche Spiele habt ihr vermisst? Schreibt es uns in die Kommentare!