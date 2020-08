Takeshi & Hiroshi - Erlebt ab heute einen Mix aus Puppenanimation und Rollenspiel auf Nintendo Switch

18.08.2020 19:52 Uhr

Im Rahmen der Indie World wurde ein weiteres Spiel zum ersten Mal vorgestellt, das jetzt für Nintendo Switch erhältlich ist.

Takeshi & Hiroshi ist ein einzigartiger Mix aus Puppenanimation und Rollenspiel. Ihr übernehmt die Rolle der Brüder Takeshi und Hiroshi, die in der echten Welt als Puppen dargestellt werden. Der große Bruder will Videospiel-Entwickler werden und entwickelt deshalb für seinen kränklichen Bruder ein RPG. Da Hiroshi aber ungeduldig ist, muss Takeshi das Spiel weiter entwickeln, während er schon spielt. So bestimmt ihr, welche Gegner Hiroshi bekämpfen soll und kann basierend auf dem Level, den er im Spiel hat.