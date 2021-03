Tales of Arise - Frischer Story-Trailer verspricht baldige Neuigkeiten zum JRPG

07.03.2021 09:16 Uhr

Im Rahmen des Tales of Festivals hat Publisher Bandai Namco einen neuen Trailer zum JRPG Tales of Arise veröffentlicht, der noch einmal die Story des Rollenspiels umreißt. Außerdem werden am Ende weitere Informationen zum Spiel versprochen, diese sollen noch im Frühjahr 2021 kommen.

Tales of Arise läuft auf der Unreal Engine 4, was zu einer weitläufigeren, detailreicheren und vor allem realistischeren Umgebung führt, als wir sie von den Tales-Spielen gewohnt waren. Trotz eines überarbeiteten Kampfsystema soll das klassische Tales-of-Gameplay spürbar bleiben. Die Story dreht sich um die Schicksale zweier Planeten, Dahna und Rena. Die Bewohner von Dahna leben in Ehrfurcht vor denen des Planeten Rena, wo die Rechtschaffenen und Göttlichen leben sollen. Allerdings raubt der angeblich rechtschaffene Planet gleichzeitig die Ressourcen des anderen.

Der Release des Spiels ist im Jahr 2021 für PS4, Xbox One und PC geplant.