Der JRPG-Klassiker Tales of Symphonia kommt mit einem umfangreichen Remaster auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Während die epische Geschichte des Originals beibehalten wird, werden Technik und Gameplay an modernere Standards angepasst.

Der neue Trailer gibt euch jetzt einen Einblick in das Kampfsystem und weitere Gameplay-Mechaniken. Die Gefechte werden in Runden ausgetragen und alle Charaktere verfügen über unterschiedliche Fähigkeiten. Das Remaster erscheint am 17. Februar.